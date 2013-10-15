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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Северная Македония
Сербия - Северная Македония: обзор матча 15 октября 2013
Сербия
15.10.2013, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
5 : 1
Завершен
Северная Македония
16'
С. Ристовски (АГ)
19'
Д. Баста
38'
А. Коларов (П)
54'
Д. Тадич
74'
С. Щепович
83'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Северная Македония
Замена
Б. Трайкович
️️️️
А. Рукавина
84'
83'
ГОЛ! 5:1!
А. Яхович
81'
Замена
А. Яхович
️️️️
М. Ивановски
Замена
Р. Петрович
️️️️
Л. Миливойевич
76'
ГОЛ! 5:0!
С. Щепович
74'
Замена
С. Щепович
️️️️
Ф. Джорджевич
62'
56'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
М. Демири
ГОЛ! 4:0!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. Баста
54'
46'
Замена
А. Трайковски
️️️️
А. Ибраими
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Коларов
38'
37'
Желтая карточка
Б. Грнчаров
35'
Желтая карточка
Й. Костовски
28'
Желтая карточка
П. Ранджелович
25'
Желтая карточка
С. Ристовски
ГОЛ! 2:0!
Д. Баста
Пас отдал
А. Коларов
19'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Ристовски
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Душан Баста
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Предраг Ранджелович
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
0
Мухамед Демири
ЦП
23
Йован Костовски
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Сербия
0
Бранимир Алексич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Бранислав Трайкович
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
0
Иван Радованович
ОП
4
Радосав Петрович
ОП
0
Ненад Крстичич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
0
Стефан Щепович
ЦФ
Северная Македония
12
Дарко Тофиловски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
3
Дaниeл Ивановски
ЦЗ
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
7
Дарко Тасевски
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
9
Адис Яхович
ЦФ
8
Деян Блажевски
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Стойкович
0
Баста
5
Настасич
6
Иванович
4
Коларов
21
Матич
2
Рукавина
4
Миливойевич
10
Тадич
7
Тошич
9
Джорджевич
4-3-3
1
Пачовски
13
Ристовски
2
Новески
15
Грнчаров
8
Алиоски
14
Ранджелович
17
Степанович
0
Демири
10
Ибраими
21
Ивановски
23
Костовски
2
Рукавина
0
Трайкович
0
Трайкович
2
Рукавина
4
Миливойевич
4
Петрович
4
Петрович
4
Миливойевич
9
Джорджевич
0
Щепович
0
Щепович
9
Джорджевич
0
Демири
8
Бабунски
8
Бабунски
0
Демири
10
Ибраими
9
Трайковски
9
Трайковски
10
Ибраими
21
Ивановски
9
Яхович
9
Яхович
21
Ивановски
Остались в запасе
Сербия
Северная Македония
0
Бранимир Алексич
ВР
0
Иван Радованович
ОП
23
Дамир Кахриман
ВР
19
Александар Игньевски
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
0
Ненад Крстичич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
12
Дарко Тофиловски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
3
Дaниeл Ивановски
ЦЗ
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
7
Дарко Тасевски
ЦП
8
Деян Блажевски
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Остались в запасе
0
Бранимир Алексич
ВР
0
Иван Радованович
ОП
23
Дамир Кахриман
ВР
19
Александар Игньевски
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
0
Ненад Крстичич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
Остались в запасе
12
Дарко Тофиловски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
3
Дaниeл Ивановски
ЦЗ
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
7
Дарко Тасевски
ЦП
8
Деян Блажевски
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Чедомир Яневски
Статистика матча Сербия - Северная Македония
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Рихард Трутц
Стадион:
Градский
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