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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Сток Сити
Маккаби - Сток Сити: обзор матча 03 ноября 2011
Маккаби
03.11.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
90+1'
Р. Колаутти
51'
Д. Уайтхэд
64'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Сток Сити
+4
Желтая карточка
Т. Соренсен
ГОЛ! 1:2!
Р. Колаутти
Пас отдал
Ш. Йейни
+1
Замена
Д. Арисменди
️️️️
У. Паласиос
Замена
Р. Кехат
️️️️
Х. Медуньянин
Замена
Г. Уилэн
️️️️
С. Диао
ГОЛ! 0:2!
П. Крауч
Пас отдал
Д. Уайтхэд
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
Р. Колаутти
️️️️
Э. Зизов
ГОЛ! 0:1!
Д. Уайтхэд
Замена
О. Веред
️️️️
О. Коэн
Желтая карточка
К. Джонс
Желтая карточка
Р. Пунчец
Желтая карточка
О. Коэн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
28
Моше Логаси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
14
Саво Павичевич
ПЗ
2
Клеми Шабан
ПЗ
3
Ори Коэн
ОП
6
Харис Медуньянин
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
25
Эли Зизов
ЦФ
11
Элиран Атар
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Моти Иванир
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Маккаби
55
Гай Хаймов
ВР
27
Омер Веред
ЛЗ
42
Рахамим Чекол
ЦП
45
Том Маншаров
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
9
Роберто Колаутти
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
21
Диего Арисменди
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-1-2-3
1
Леви
14
Павичевич
28
Логаси
14
Пунчец
2
Шабан
3
Коэн
6
Медуньянин
21
Йейни
11
Конате
11
Атар
25
Зизов
3-2-3-2
29
Соренсен
6
Хут
4
Апсон
5
Шоттон
28
Уилкинсон
3
Хиггинботэм
8
Паласиос
4
Уайтхэд
15
Диао
9
Джонс
19
Уолтерс
3
Коэн
27
Веред
27
Веред
3
Коэн
6
Медуньянин
19
Кехат
19
Кехат
6
Медуньянин
25
Зизов
9
Колаутти
9
Колаутти
25
Зизов
8
Паласиос
21
Арисменди
21
Арисменди
8
Паласиос
15
Диао
12
Уилэн
12
Уилэн
15
Диао
19
Уолтерс
15
Крауч
15
Крауч
19
Уолтерс
Остались в запасе
Маккаби
Сток Сити
42
Рахамим Чекол
ЦП
45
Том Маншаров
ЦП
55
Гай Хаймов
ВР
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Моти Иванир
13
Карло Нэш
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
42
Рахамим Чекол
ЦП
45
Том Маншаров
ЦП
55
Гай Хаймов
ВР
91
Диа Саба
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Главный тренер
Моти Иванир
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Маккаби - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
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