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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ницца - Маккаби
Ницца - Маккаби: обзор матча 25 августа 2022
Ницца
25.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Маккаби
26'
А. Клод-Морис
113'
А. Бека-Бека
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ницца - Маккаби
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
120'
+4
115'
Замена
П. Гуягон
️️️️
Д. Глейзер
ГОЛ! 2:0!
А. Бека-Бека
113'
106'
Замена
М. Кандиль
️️️️
Жералдеш
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
К. Тюрам
106'
Желтая карточка
А. Рэмзи
103'
103'
Желтая карточка
Д. Глейзер
Вторая желтая
А. Гуири
100'
Замена
Б. Браими
️️️️
А. Делор
90'
+1
Замена
П. Росарио
️️️️
М. Лемина
90'
+1
87'
Замена
Д. Перец
️️️️
Й. ван Овереем
Желтая карточка
А. Гуири
80'
79'
Замена
О. Глух
️️️️
Г. Каничовски
Замена
К. Стенгс
️️️️
Р. Илие
77'
Замена
А. Гуири
️️️️
А. Клод-Морис
77'
64'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
Э. Голаса
64'
Замена
Э. Захави
️️️️
С. Перица
ГОЛ! 1:0!
А. Клод-Морис
Пас отдал
К. Тюрам
26'
24'
Желтая карточка
Г. Каничовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Рарес Илие
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
99
Марио Лемина
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
26
Бадредин Буанани
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Маккаби
19
Даниэл
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
10
Оскар Глух
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
8
Парфе Гуягон
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шмейхель
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
20
Аталь
19
Тюрам
99
Лемина
21
Рэмзи
8
Илие
20
Клод-Морис
9
Делор
3-1-3-1-2
1
Перец
4
Саборит
13
Давидзаде
18
Жералдеш
55
Биттон
21
Йейни
18
Глейзер
23
Голаса
36
Каничовски
99
Йованович
18
Перица
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
99
Лемина
13
Росарио
13
Росарио
99
Лемина
19
Тюрам
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
19
Тюрам
9
Делор
7
Браими
7
Браими
9
Делор
8
Илие
14
Стенгс
14
Стенгс
8
Илие
20
Клод-Морис
9
Гуири
9
Гуири
20
Клод-Морис
18
Жералдеш
23
Кандиль
23
Кандиль
18
Жералдеш
36
Каничовски
10
Глух
10
Глух
36
Каничовски
ван Овереем
8
Перец
8
Перец
ван Овереем
23
Голаса
8
ван Овереем
8
ван Овереем
23
Голаса
18
Глейзер
8
Гуягон
8
Гуягон
18
Глейзер
18
Перица
7
Захави
7
Захави
18
Перица
Остались в запасе
Ницца
Маккаби
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
19
Даниэл
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ЦФ
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Барак Ицхаки
Статистика матча Ницца - Маккаби
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
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