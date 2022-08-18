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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - Ницца
Маккаби - Ницца: обзор матча 18 августа 2022
Маккаби
18.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Ницца
74'
С. Перица
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Маккаби - Ницца
90'
+3
Желтая карточка
М. Бар
Замена
М. Кандиль
️️️️
Жералдеш
90'
+3
Желтая карточка
С. Перица
90'
+1
87'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
А. Рэмзи
79'
Замена
П. Росарио
️️️️
М. Лемина
ГОЛ! 1:0!
С. Перица
74'
73'
Желтая карточка
Б. Браими
Замена
С. Перица
️️️️
Э. Захави
69'
Замена
П. Гуягон
️️️️
Й. ван Овереем
69'
65'
Замена
А. Гуири
️️️️
К. Стенгс
64'
Замена
Б. Браими
️️️️
Р. Илие
51'
Желтая карточка
Р. Илие
Замена
О. Давидзаде
️️️️
М. Хозез
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
21
Ширан Йейни
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
18
Матан Хозез
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
99
Марио Лемина
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Маккаби
19
Даниэл
ВР
21
Шахар Пивен
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
22
Ави Рикан
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
8
Парфе Гуягон
ЦП
10
Оскар Глух
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
9
Амин Гуири
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Перец
18
Жералдеш
4
Саборит
55
Биттон
21
Йейни
23
Голаса
8
ван Овереем
36
Каничовски
99
Йованович
7
Захави
18
Хозез
4-2-1-2-1
1
Шмейхель
20
Аталь
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
19
Тюрам
99
Лемина
21
Рэмзи
14
Стенгс
8
Илие
9
Делор
18
Хозез
13
Давидзаде
13
Давидзаде
18
Хозез
18
Жералдеш
23
Кандиль
23
Кандиль
18
Жералдеш
8
ван Овереем
8
Гуягон
8
Гуягон
8
ван Овереем
7
Захави
18
Перица
18
Перица
7
Захави
21
Рэмзи
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
21
Рэмзи
99
Лемина
13
Росарио
13
Росарио
99
Лемина
8
Илие
7
Браими
7
Браими
8
Илие
14
Стенгс
9
Гуири
9
Гуири
14
Стенгс
Остались в запасе
Маккаби
Ницца
19
Даниэл
ВР
21
Шахар Пивен
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
10
Оскар Глух
ЦП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
21
Шахар Пивен
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
10
Оскар Глух
ЦП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Маккаби - Ницца
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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