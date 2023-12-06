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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Маккаби Х
Вильярреал - Маккаби Х: обзор матча 06 декабря 2023
Вильярреал
06.12.2023, среда, 23:00
Лига Европы, группа F, 3 тур
0 : 0
Завершен
Маккаби Х
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Маккаби Х
90'
+2
Желтая карточка
G. Naor
Замена
Х. Паскуаль
️️️️
М. Тригерос
84'
79'
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
78'
Замена
G. Naor
️️️️
Шоу
Замена
Ж. Морено
️️️️
Б. Бреретон
66'
Желтая карточка
А. Педраса
62'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
С. Комесанья
57'
Замена
А. Педраса
️️️️
Х. Фойт
57'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
А. Баэна
46'
Желтая карточка
Х. Фойт
45'
+1
43'
Замена
М. Жабер
️️️️
А. Мохамед
Желтая карточка
Э. Капу
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
14
Шоу
ОП
4
Али Мохамед
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
11
Рамон Террац
ОП
6
Daniel Requena
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
5
Махмуд Жабер
ОП
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
4-1-2-3
25
Рейна
46
Габбиа
8
Фойт
4
Куэнка
2
Альтимира
6
Капу
14
Комесанья
14
Тригерос
10
Баэна
22
Бреретон
11
Акомах
2-3-1-1-2
40
Каюф
6
Сандгрен
44
23
Кандиль
14
Шоу
4
Мохамед
11
Рафаэлов
25
Халаили
26
Давид
28
8
Фойт
23
Педраса
23
Педраса
8
Фойт
14
Комесанья
13
Коклен
13
Коклен
14
Комесанья
22
Бреретон
7
Морено
7
Морено
22
Бреретон
10
Баэна
25
Моралес
25
Моралес
10
Баэна
14
Тригерос
10
Паскуаль
10
Паскуаль
14
Тригерос
14
Шоу
15
15
14
Шоу
4
Мохамед
5
Жабер
5
Жабер
4
Мохамед
Остались в запасе
Вильярреал
Маккаби Х
1
Филип Йоргенсен
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
6
Daniel Requena
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
77
Рои Фукс
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
6
Daniel Requena
ЦП
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Вильярреал - Маккаби Х
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
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