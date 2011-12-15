Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби Х - Шальке-04
Маккаби Х - Шальке-04: обзор матча 15 декабря 2011
Маккаби Х
15.12.2011, четверг, 00:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
0 : 3
Завершен
Шальке-04
7'
Ю. Булят (АГ)
84'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - Шальке-04
ГОЛ! 0:2!
Ч. Марика
Замена
А. Тургеман
️️️️
С. Яхайя
Пенальти не реализован!
Я. Катан
Замена
Х. Азриел
️️️️
И. Веред
Замена
Д. Ямпольски
️️️️
В. Двалишвили
Желтая карточка
Э. Голаса
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Желтая карточка
С. Яхайя
17'
15'
Желтая карточка
Ч. Марика
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ю. Булят
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
31
Боян Шаранов
ВР
5
Сари Фалах
ВР
30
Юрица Булят
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
6
Сейду Яхайя
ОП
10
Идан Веред
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
14
Виям Амаша
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
20
Янив Катан
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Маккаби Х
1
Нир Давидович
ВР
4
Орель Дгани
ЦЗ
5
Ицхак Коэн
ЦП
23
Хен Азриел
ЦП
26
Дела Ямпольски
ЦП
7
Густаво Бокколи
ЦП
17
Алон Тургеман
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
3-1-2-3
31
Шаранов
30
Булят
17
Тавата
27
Мешумар
6
Яхайя
10
Веред
23
Голаса
20
Катан
13
Двалишвили
14
Амаша
4-1-3-1-1
26
Хильдебранд
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
18
Эскудеро
6
Хегер
18
Мориц
14
Хурадо
5
Баумйоханн
7
Дракслер
19
Марика
6
Яхайя
17
Тургеман
17
Тургеман
6
Яхайя
10
Веред
23
Азриел
23
Азриел
10
Веред
13
Двалишвили
26
Ямпольски
26
Ямпольски
13
Двалишвили
Остались в запасе
Маккаби Х
Шальке-04
4
Орель Дгани
ЦЗ
5
Ицхак Коэн
ЦП
7
Густаво Бокколи
ЦП
1
Нир Давидович
ВР
Главный тренер
Элиша Леви
33
Матиас Шобер
ВР
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
4
Орель Дгани
ЦЗ
5
Ицхак Коэн
ЦП
7
Густаво Бокколи
ЦП
1
Нир Давидович
ВР
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
Главный тренер
Элиша Леви
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Маккаби Х - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
Новости команд
Все
Маккаби Х
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+