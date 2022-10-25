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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Маккаби Х
ПСЖ - Маккаби Х: обзор матча 25 октября 2022
ПСЖ
25.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
7 : 2
Завершен
Маккаби Х
19'
Л. Месси
32'
К. Мбаппе
35'
Неймар
45'
Л. Месси
64'
К. Мбаппе
67'
Ш. Голдберг (АГ)
84'
К. Солер
38'
А. Сек
50'
А. Сек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Маккаби Х
ГОЛ! 7:2!
К. Солер
Пас отдал
Л. Месси
84'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ф. Руис
83'
83'
Замена
О. Арад
️️️️
А. Мохамед
83'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Ф. Пьеррот
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Витинья
79'
Замена
П. Кимпембе
️️️️
Маркиньос
79'
Замена
У. Экитике
️️️️
К. Мбаппе
79'
74'
Желтая карточка
Н. Лави
70'
Замена
Р. Мейр
️️️️
М. Абу Фани
70'
Замена
С. Менахем
️️️️
П. Корню
Замена
К. Солер
️️️️
Р. Саншеш
68'
ГОЛ в свои ворота! 6:2!
Ш. Голдберг
Пас отдал
Неймар
67'
65'
Замена
Д. Давид
️️️️
О. Атцили
ГОЛ! 5:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Хакими
64'
54'
Желтая карточка
О. Атцили
50'
ГОЛ! 4:2!
А. Сек
Пас отдал
Ф. Пьеррот
47'
Желтая карточка
Т. Чери
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
45'
Желтая карточка
С. Рамос
40'
38'
ГОЛ! 3:1!
А. Сек
Пас отдал
О. Атцили
ГОЛ! 3:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
35'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
32'
Желтая карточка
Неймар
27'
26'
Желтая карточка
А. Сек
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
13
Мавис Чибота
ЛВ
33
Маор Леви
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
24
Бернат
93
Рамос
5
Маркиньос
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
8
Саншеш
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
3-3-3-1
44
Коэн
21
Батубинсика
3
Голдберг
31
Лави
4
Сек
4
Мохамед
27
Корню
9
Чери
15
Абу Фани
77
Атцили
19
Пьеррот
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Кимпембе
5
Маркиньос
17
Витинья
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Саншеш
18
Солер
18
Солер
8
Саншеш
10
Мбаппе
22
Экитике
22
Экитике
10
Мбаппе
8
Руис
7
Сарабия
7
Сарабия
8
Руис
27
Корню
12
Менахем
12
Менахем
27
Корню
4
Мохамед
15
Арад
15
Арад
4
Мохамед
15
Абу Фани
22
Мейр
22
Мейр
15
Абу Фани
19
Пьеррот
13
Рукавица
13
Рукавица
19
Пьеррот
77
Атцили
26
Давид
26
Давид
77
Атцили
Остались в запасе
ПСЖ
Маккаби Х
15
Серхио Рико
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
36
Йинон Элияху
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча ПСЖ - Маккаби Х
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
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