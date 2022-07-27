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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Маккаби Х
Олимпиакос - Маккаби Х: обзор матча 27 июля 2022
Олимпиакос
27.07.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Маккаби Х
5'
Т. Чери
61'
Ф. Пьеррот
65'
Ф. Пьеррот
87'
М. Абу Фани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Маккаби Х
87'
ГОЛ! 0:4!
М. Абу Фани
86'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Ф. Пьеррот
78'
Замена
О. Атцили
️️️️
Т. Чери
Замена
Я. М'Вила
️️️️
М. Камара
77'
72'
Замена
О. Арад
️️️️
Д. Азиза
72'
Замена
С. Менахем
️️️️
П. Корню
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
70'
65'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Пьеррот
Пас отдал
П. Корню
Замена
П. Кунде
️️️️
Ф. Зинкернагель
62'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
М. Кане
62'
61'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Пьеррот
Пас отдал
Д. Азиза
Желтая карточка
М. Кане
57'
55'
Желтая карточка
А. Мохамед
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
А. Бухалакис
46'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Планич
Желтая карточка
О. Рябчук
32'
Желтая карточка
П. Сиссе
26'
26'
Желтая карточка
Д. Азиза
Желтая карточка
Тикиньо
25'
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
4
Богдан Планич
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
27
Пьер Корню
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
20
Агуибу Камара
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
13
Мавис Чибота
ЛВ
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
4-3-2-1
31
Вацлик
5
Рябчук
44
Манолас
4
Сиссе
24
Врсалько
2
Камара
36
Кане
41
Бухалакис
7
Масурас
11
Зинкернагель
9
Тикиньо
3-3-2-2
44
Коэн
3
Голдберг
27
Корню
31
Лави
6
Сандгрен
4
Мохамед
4
Планич
9
Чери
8
Азиза
26
Давид
19
Пьеррот
41
Бухалакис
12
Карвалью
12
Карвалью
41
Бухалакис
2
Камара
6
М'Вила
6
М'Вила
2
Камара
11
Зинкернагель
25
Кунде
25
Кунде
11
Зинкернагель
7
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Масурас
36
Кане
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
36
Кане
27
Корню
12
Менахем
12
Менахем
27
Корню
8
Азиза
15
Арад
15
Арад
8
Азиза
19
Пьеррот
13
Рукавица
13
Рукавица
19
Пьеррот
9
Чери
77
Атцили
77
Атцили
9
Чери
Остались в запасе
Олимпиакос
Маккаби Х
3
Фотис Кицос
ЛЗ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Агуибу Камара
АП
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ЦЗ
33
Маор Леви
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
3
Фотис Кицос
ЛЗ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Агуибу Камара
АП
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ЦЗ
33
Маор Леви
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Олимпиакос - Маккаби Х
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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