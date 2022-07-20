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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби Х - Олимпиакос
Маккаби Х - Олимпиакос: обзор матча 20 июля 2022
Маккаби Х
20.07.2022, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Олимпиакос
90+2'
Д. Азиза
7'
Ф. Зинкернагель
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Олимпиакос
Желтая карточка
Д. Азиза
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Азиза
90'
+2
87'
Желтая карточка
М. Камара
84'
Желтая карточка
М. Кане
81'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Ш. Врсалько
81'
Замена
Пипа
️️️️
Г. Масурас
Замена
С. Менахем
️️️️
П. Корню
79'
72'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Я. М'Вила
Желтая карточка
М. Абу Фани
68'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Н. Лави
61'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
О. Атцили
50'
46'
Замена
А. Камара
️️️️
Ф. Зинкернагель
46'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Камара
43'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
35'
Желтая карточка
Г. Масурас
Желтая карточка
Д. Сандгрен
18'
18'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
О. Атцили
8'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
Тикиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
4
Богдан Планич
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
27
Пьер Корню
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
36
Мамаду Кане
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Маккаби Х
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
77
Рои Фукс
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
13
Мавис Чибота
ЛВ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-3-3-1
44
Коэн
3
Голдберг
27
Корню
31
Лави
4
Планич
4
Мохамед
6
Сандгрен
9
Чери
8
Азиза
77
Атцили
26
Давид
4-1-1-3-1
31
Вацлик
24
Врсалько
4
Сиссе
44
Манолас
5
Рябчук
6
М'Вила
36
Кане
11
Зинкернагель
20
Камара
7
Масурас
9
Тикиньо
27
Корню
12
Менахем
12
Менахем
27
Корню
77
Атцили
13
Рукавица
13
Рукавица
77
Атцили
31
Лави
15
Абу Фани
15
Абу Фани
31
Лави
24
Врсалько
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
24
Врсалько
7
Масурас
2
Пипа
2
Пипа
7
Масурас
20
Камара
2
Камара
2
Камара
20
Камара
6
М'Вила
41
Бухалакис
41
Бухалакис
6
М'Вила
11
Зинкернагель
33
Камара
33
Камара
11
Зинкернагель
Остались в запасе
Маккаби Х
Олимпиакос
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
77
Рои Фукс
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ЦЗ
33
Маор Леви
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
77
Лазар Ранджелович
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
77
Рои Фукс
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ЦЗ
33
Маор Леви
ЦП
13
Мавис Чибота
ЛВ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Маккаби Х - Олимпиакос
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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