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Расписание матчей
Италия. Кубок
Перуджа - Лумеццане
Перуджа - Лумеццане: обзор матча 09 августа 2008
Перуджа
09.08.2008, суббота, 22:45
Италия. Кубок, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Лумеццане
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Перуджа - Лумеццане
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
3 : 2
05.08.2022
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
3 : 2
13.08.2021
Перуджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3 : 0
28.10.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 0
14.01.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
1 : 2
04.12.2019
Перуджа
Лумеццане
Италия. Кубок, 1/8 финала
Удинезе
2 : 0
14.01.2010
Лумеццане
Италия. Кубок, 4 раунд
Аталанта
0 : 1
26.11.2009
Лумеццане
Италия. Кубок, 3 раунд
Анкона
2 : 3
15.08.2009
Лумеццане
Италия. Кубок, 2 раунд
Лумеццане
6 : 0
09.08.2009
Галлиполи
Италия. Кубок, 1 раунд
Лумеццане
3 : 0
02.08.2009
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Товарищеские матчи. «Арсенал» разгромил «Лион», «Милан» победил «Лумеццане»
2022.12.08 20:30
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2018.05.14 16:00
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Неста может возглавить «Перуджу», претендующую на выход в Серию А
2018.05.14 10:02
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2018.05.14 16:00
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2018.05.14 10:02
ЦСКА претендует на корейского форварда, которым интересуется «Ювентус»
2018.01.16 17:38
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2022.12.08 20:30
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