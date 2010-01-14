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Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Лумеццане
Удинезе - Лумеццане: обзор матча 14 января 2010
Удинезе
14.01.2010, четверг, 20:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Лумеццане
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Удинезе - Лумеццане
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лумеццане
Италия. Кубок, 1/8 финала
Удинезе
2 : 0
14.01.2010
Лумеццане
Италия. Кубок, 4 раунд
Аталанта
0 : 1
26.11.2009
Лумеццане
Италия. Кубок, 3 раунд
Анкона
2 : 3
15.08.2009
Лумеццане
Италия. Кубок, 2 раунд
Лумеццане
6 : 0
09.08.2009
Галлиполи
Италия. Кубок, 1 раунд
Лумеццане
3 : 0
02.08.2009
Фано
Информация о матче
Стадион:
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