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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лудогорец - Серветт
Лудогорец - Серветт: обзор матча 22 февраля 2024
Лудогорец
22.02.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Серветт
6'
Т. Конья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Серветт
90'
+3
Замена
А. Барон
️️️️
А. Антунес
Желтая карточка
Сон
89'
84'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Т. Конья
Замена
М. Тиссера
️️️️
П. Наресси
84'
Желтая карточка
Я. Пиотровски
77'
Замена
Рик
️️️️
К. Видаль
74'
Замена
Р. Секо
️️️️
К. Гонсалвеш
66'
56'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
Б. Болла
54'
Желтая карточка
Б. Мазику
31'
Желтая карточка
Б. Болла
Желтая карточка
К. Видаль
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Конья
5'
Желтая карточка
Т. Конья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
(К)
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
37
Рик
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4-1-3-2
22
Падт
16
Витри
24
Вердон
19
Сонко Сундберг
17
Сон
5
Гонсалвеш
6
Наресси
24
Пиотровски
9
Дуа
11
Видаль
37
Текпетей
3-2-2-1-1
32
Фрик
19
Северен
4
Руй
77
Болла
2
Маньин
18
Мазику
9
Стеванович
8
Конья
8
Антунес
27
Кривелли
11
Видаль
37
Рик
37
Рик
11
Видаль
6
Наресси
17
Тиссера
17
Тиссера
6
Наресси
5
Гонсалвеш
12
Секо
12
Секо
5
Гонсалвеш
8
Антунес
6
Барон
6
Барон
8
Антунес
77
Болла
5
Ондуа
5
Ондуа
77
Болла
8
Конья
7
Кутеса
7
Кутеса
8
Конья
Остались в запасе
Лудогорец
Серветт
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
78
Лео Бессон
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
30
Самба Леле Диба
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
30
Самба Леле Диба
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лудогорец - Серветт
3
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
8
13
Офсайды
1
1
Количество передач
556
325
Сейвы
2
7
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.85
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
0 : 0
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
0 : 0
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Арена Хувефарма
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