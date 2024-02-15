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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Серветт - Лудогорец
Серветт - Лудогорец: обзор матча 15 февраля 2024
Серветт
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Лудогорец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Лудогорец
Замена
А. Барон
️️️️
Г. Ондуа
89'
85'
Замена
С. Делев
️️️️
К. Дуа
80'
Желтая карточка
Н. Сонко Сундберг
75'
Замена
Р. Секо
️️️️
Б. Текпетей
64'
Замена
Рик
️️️️
К. Видаль
Замена
А. Антунес
️️️️
Ж. Гуйемено
60'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Б. Болла
60'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
54'
Замена
Т. Конья
️️️️
Б. Мазику
46'
Желтая карточка
Г. Ондуа
37'
Желтая карточка
Б. Мазику
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
24
Якуб Пиотровски
(К)
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
37
Рик
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
3-2-3-1
32
Фрик
19
Северен
4
Руй
77
Болла
18
Мазику
2
Маньин
5
Ондуа
9
Стеванович
21
Гуйемено
27
Кривелли
4-1-3-2
22
Падт
16
Витри
19
Сонко Сундберг
24
Вердон
17
Сон
5
Гонсалвеш
24
Пиотровски
6
Наресси
9
Дуа
37
Текпетей
11
Видаль
5
Ондуа
6
Барон
6
Барон
5
Ондуа
18
Мазику
8
Конья
8
Конья
18
Мазику
21
Гуйемено
8
Антунес
8
Антунес
21
Гуйемено
77
Болла
7
Кутеса
7
Кутеса
77
Болла
11
Видаль
37
Рик
37
Рик
11
Видаль
9
Дуа
7
Делев
7
Делев
9
Дуа
37
Текпетей
12
Секо
12
Секо
37
Текпетей
Остались в запасе
Серветт
Лудогорец
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Серветт - Лудогорец
3
1
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
382
381
Сейвы
2
4
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.18
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Серветт
0 : 0
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2 : 1
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Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
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- : -
28.11.2026
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1 : 0
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2 : 2
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Болгария. Первая лига, 14 тур
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0 : 3
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ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Стад-де-Женев
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