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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Лос-Анджелес - Тихуана
Лос-Анджелес - Тихуана: обзор матча 27 июля 2024
Лос-Анджелес
27.07.2024, суббота, 06:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 7, 1 тур
3 : 0
Завершен
Тихуана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Лос-Анджелес - Тихуана
4
1
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
13
Офсайды
2
0
Количество передач
271
618
Сейвы
4
6
Точность передач %
69
87
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
2
14
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Тихуана
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тихуана
1 : 0
21.11.2026
Атланте
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Некакса
1 : 0
07.11.2026
Тихуана
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Монтеррей
3 : 3
01.11.2026
Тихуана
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Америка
1 : 1
29.10.2026
Тихуана
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Тихуана
4 : 1
26.10.2026
Сантос Лагуна
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бартон
(Санта-Ана)
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