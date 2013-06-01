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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия - Уганда
Ливия - Уганда: обзор матча 01 июня 2013
Ливия
01.06.2013, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Уганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливия - Уганда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
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Палестина
1 : 0
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1 : 0
15.11.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
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