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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Удинезе - Ливерпуль
Удинезе - Ливерпуль: обзор матча 06 декабря 2012
Удинезе
06.12.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
23'
Д. Хендерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ливерпуль
Замена
А. Ди Натале
️️️️
М. Ранеги
85'
82'
Желтая карточка
Д. Каррагер
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
80'
Вторая желтая
Д. Паскуале
79'
71'
Желтая карточка
Д. Аллен
71'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Сусо
Желтая карточка
Д. Паскуале
67'
Замена
М. Райнталер
️️️️
М. Бенатиа
64'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Д. Пинци
46'
36'
Желтая карточка
Сусо
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Сусо
Желтая карточка
Д. Фаббрини
17'
12'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Н. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
48
Филиппо Берра
ЦЗ
50
Марко Фризон
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Макс Райнталер
ЦП
43
Давиде Марсура
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
4-3-1-2
93
Паделли
26
Паскуале
28
Арто
5
Данило
19
Фараони
7
Армеро
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
13
Ранеги
31
Фаббрини
4-4-1-1
25
Рейна
8
Джонсон
23
Каррагер
37
Шкртел
21
Энрике
14
Хендерсон
8
Шахин
7
Аллен
19
Даунинг
10
Сусо
9
Суарес
Бенатиа
14
Райнталер
14
Райнталер
Бенатиа
3
Пинци
4
Бенатиа
4
Бенатиа
3
Пинци
13
Ранеги
10
Ди Натале
10
Ди Натале
13
Ранеги
8
Шахин
26
Шелви
26
Шелви
8
Шахин
10
Сусо
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Сусо
Остались в запасе
Удинезе
Ливерпуль
48
Филиппо Берра
ЦЗ
43
Давиде Марсура
ЦФ
50
Марко Фризон
ЦЗ
23
Зелько Бркич
ВР
Главный тренер
Франческо Гвидолин
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
48
Филиппо Берра
ЦЗ
43
Давиде Марсура
ЦФ
50
Марко Фризон
ЦЗ
23
Зелько Бркич
ВР
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Удинезе - Ливерпуль
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Дуарте Гомеш
(Лиссабон)
Стадион:
Удинезе Арена
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