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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Шрусбери Таун
Ливерпуль - Шрусбери Таун: обзор матча 09 января 2022
Ливерпуль
09.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
34'
К. Гордон
44'
Фабиньо (П)
78'
Р. Фирмино
90+3'
Фабиньо
27'
Д. Удо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Шрусбери Таун
ГОЛ! 4:1!
Фабиньо
90'
+3
Замена
Д. Норрис
️️️️
Т. Мортон
90'
+3
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
90'
+2
90'
+2
Замена
️️️️
Л. Лихи
88'
Замена
️️️️
Э. Беннетт
83'
Замена
А. Пьерр
️️️️
Н. Огбета
83'
Замена
S. Janneh
️️️️
Д. Удо
80'
Желтая карточка
Э. Эбанкс-Лэнделл
ГОЛ! 3:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
И. Конате
78'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Э. Диксон-Боннер
64'
Замена
Т. Минамино
️️️️
М. Уолтман
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Фабиньо
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Гордон
Пас отдал
К. Брэдли
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Удо
Пас отдал
Н. Огбета
13'
Желтая карточка
М. Пеннингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
30
Макс Уолтман
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
21
Джордж Нерс
ЛЗ
10
Люк Лихи
ЛЗ
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Джеймс Балагизи
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
9
Сэм Косгров
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
6
Фабиньо
19
Диксон-Боннер
21
Джонс
23
Мортон
49
Гордон
30
Уолтман
3-2-3-2
20
Мароши
10
Лихи
28
Пеннингтон
6
Эбанкс-Лэнделл
21
Нерс
3
Огбета
17
Беннетт
16
Дэвис
16
Вела
23
Удо
12
Боумен
3
Робертсон
21
Цимикас
21
Цимикас
3
Робертсон
23
Мортон
18
Норрис
18
Норрис
23
Мортон
30
Уолтман
18
Минамино
18
Минамино
30
Уолтман
19
Диксон-Боннер
9
Фирмино
9
Фирмино
19
Диксон-Боннер
3
Огбета
16
Пьерр
16
Пьерр
3
Огбета
23
Удо
17
17
23
Удо
Остались в запасе
Ливерпуль
Шрусбери Таун
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Джеймс Балагизи
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Гарри Бургойн
ВР
9
Сэм Косгров
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Джеймс Балагизи
ЦП
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
9
Сэм Косгров
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Ливерпуль - Шрусбери Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 1
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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