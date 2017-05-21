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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Мидлсбро
Ливерпуль - Мидлсбро: обзор матча 21 мая 2017
Ливерпуль
21.05.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 0
Завершен
Мидлсбро
45'
Д. Вейналдум
51'
Ф. Коутиньо
56'
А. Лаллана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Мидлсбро
Замена
А. Морено
️️️️
Д. Милнер
86'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Старридж
82'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Р. Фирмино
79'
73'
Замена
А. Негредо
️️️️
Р. Жестеде
73'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Фабио
56'
Желтая карточка
Р. Жестеде
ГОЛ! 3:0!
А. Лаллана
56'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЛП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ПП
19
Стюарт Даунинг
ЛФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
РФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
3-1-2-2-2
22
Миньоле
6
Ловрен
32
Матип
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
23
Вейналдум
11
Коутиньо
10
Лаллана
15
Старридж
9
Фирмино
4-3-3
1
Гьюзан
2
Фабио
32
Фрэнд
23
Гибсон
12
Чамберс
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
28
Форшоу
45
Бэмфорд
39
Жестеде
19
Даунинг
20
Милнер
5
Морено
5
Морено
20
Милнер
9
Фирмино
6
Лейва
6
Лейва
9
Фирмино
15
Старридж
27
Ориги
27
Ориги
15
Старридж
2
Фабио
4
Айяла
4
Айяла
2
Фабио
39
Жестеде
21
Негредо
21
Негредо
39
Жестеде
Остались в запасе
Ливерпуль
Мидлсбро
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Андони Ираола
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Ливерпуль - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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