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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Марибор
Ливерпуль - Марибор: обзор матча 01 ноября 2017
Ливерпуль
01.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
3 : 0
Завершен
Марибор
49'
М. Салах
64'
Э. Джан
90'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Марибор
ГОЛ! 3:0!
Д. Старридж
Пас отдал
А. Морено
90'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джан
Пас отдал
Д. Милнер
64'
52'
Желтая карточка
А. Райчевич
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
49'
22'
Желтая карточка
Д. Богар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Марибор
69
Матко Обрадович
ВР
18
Матей Палчич
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
4
Блаж Врховец
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кариус
32
Матип
24
Клаван
5
Морено
2
Александер-Арнольд
23
Джан
20
Милнер
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
9
Фирмино
3-2-4-1
33
Ханданович
4
Шулер
26
Райчевич
22
Милец
6
Биллонг
28
Вилер
8
Пихлер
10
Хотич
8
Кабха
39
Богар
27
Месанович
Остались в запасе
Ливерпуль
Марибор
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
69
Матко Обрадович
ВР
18
Матей Палчич
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
4
Блаж Врховец
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
69
Матко Обрадович
ВР
18
Матей Палчич
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
4
Блаж Врховец
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Ливерпуль - Марибор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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