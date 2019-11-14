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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Португалия - Литва
Португалия - Литва: обзор матча 14 ноября 2019
Португалия
14.11.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 9 тур
6 : 0
Завершен
Литва
7'
К. Роналду (П)
22'
К. Роналду
52'
Пицци
56'
Г. Пасьенса
63'
Б. Силва
65'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Литва
80'
Желтая карточка
С. Миколюнас
ГОЛ! 6:0!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Силва
65'
ГОЛ! 5:0!
Б. Силва
Пас отдал
Р. Перейра
63'
ГОЛ! 4:0!
Г. Пасьенса
56'
ГОЛ! 3:0!
Пицци
Пас отдал
Б. Фернандеш
52'
27'
Желтая карточка
М. Палионис
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Пасьенса
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Пицци
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
0
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Литва
17
Мантас Куклис
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
3
Маркус Палионис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Португалия
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Рубен Семеду
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
17
Брума
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
4-1-3-2
1
Патрисиу
19
Мариу Руй
3
Диаш
6
Фонте
15
Перейра
21
Невеш
8
Фернандеш
10
Силва
16
Пицци
0
Пасьенса
7
Роналду
4-4-1
17
Куклис
13
Миколюнас
23
Андриюшкевичус
4
Гирдвайнис
3
Палионис
11
Новиковас
16
Шимкус
14
Сливка
22
Голубицкас
10
Черных
Остались в запасе
Португалия
Литва
17
Брума
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Рубен Семеду
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
17
Брума
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Рубен Семеду
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Португалия - Литва
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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