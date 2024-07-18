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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Линфилд - Стьярнан
Линфилд - Стьярнан: обзор матча 18 июля 2024
Линфилд
18.07.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Стьярнан
7'
G. Kristjánsson (АГ)
76'
М. Фицпатрик
57'
Э. Атласон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линфилд - Стьярнан
Красная карточка
К. Шилдс
90'
+3
Замена
C. Ballantyne
️️️️
K. McClean
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Фицпатрик
76'
Замена
R. Annett
️️️️
R. McKay
69'
57'
ГОЛ! 1:1!
Э. Атласон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
G. Kristjánsson
7'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Линфилд - Стьярнан
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 19 тур
Линфилд
- : -
05.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
0 : 3
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Тор Акурейри
3 : 1
17.10.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Стьярнан
0 : 0
10.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Стьярнан
2 : 0
13.09.2026
ИБВ
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Виндзор Парк
Новости команд
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Линфилд
Стьярнан
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2025.07.31 08:26
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2025.07.08 10:06
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2025.07.08 08:27
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:26
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2025.07.15 12:48
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2025.07.15 10:59
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