«Селтик» без проблем переиграл «Стьярнан»

Во втором рауде квалификации Лиги чемпионов в Глазго встретились шотландский «Селтик» и «Стьярнан» из Исландии. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.





На 44-й минуте встречи отличился Дедрик Боята, закрепил преимущество шотландцев Стефан Йохансен на 56-й минуте. Ответный матч состоится через неделю в Исландии.