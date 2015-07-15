«Селтик» без проблем переиграл «Стьярнан»

Во втором рауде квалификации Лиги чемпионов в Глазго встретились шотландский «Селтик» и «Стьярнан» из Исландии. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.
На 44-й минуте встречи отличился Дедрик Боята, закрепил преимущество шотландцев Стефан Йохансен на 56-й минуте. Ответный матч состоится через неделю в Исландии.
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