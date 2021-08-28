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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Лиллестрем
Мьёндален - Лиллестрем: обзор матча 28 августа 2021
Мьёндален
28.08.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
1 : 2
Завершен
Лиллестрем
4'
A. Sporrong
43'
Т. Петтерссон
46'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Лиллестрем
90'
+5
Желтая карточка
Й. Брюнес
Замена
C. Gauseth
️️️️
W. Sell
84'
Замена
S. Overby
️️️️
Н. Вальстад
77'
77'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
D. Gustafsson
64'
Желтая карточка
Л. Ольсен
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
F. Brustad
57'
Замена
M. Ovenstad
️️️️
B. Stokke
57'
46'
ГОЛ! 1:2!
Л. Ольсен
Пас отдал
Т. Петтерссон
43'
ГОЛ! 1:1!
Т. Петтерссон
Пас отдал
В. Драгснес
Желтая карточка
W. Sell
30'
ГОЛ! 1:0!
A. Sporrong
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
31
Albin Sporrong
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Мьёндален
3
S. Overby
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
1-5
31
6
18
8
20
7
Ларсен
1-5
23
Осен
24
Петтерссон
7
2
Рангер
18
Мэттью
6
Кайринен
11
Вальстад
3
3
11
Вальстад
20
17
17
20
4
11
11
4
8
22
22
8
7
23
Свендсен
23
Свендсен
7
Остались в запасе
Мьёндален
Лиллестрем
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Мьёндален - Лиллестрем
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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