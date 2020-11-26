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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Милан
Лилль - Милан: обзор матча 26 ноября 2020
Лилль
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Милан
65'
Ж. Бамба
46'
С. Кастильехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Милан
90'
+1
Желтая карточка
Б. Диас
Замена
Т. Джало
️️️️
Ж. Пье
79'
77'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Й. Хеуге
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Л. Араухо
75'
Желтая карточка
Б. Сумаре
67'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бамба
Пас отдал
Д. Дэвид
65'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Ю. Языджи
63'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Шека
63'
61'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Ребич
61'
Замена
Б. Диас
️️️️
Х. Чалханоглу
46'
ГОЛ! 0:1!
С. Кастильехо
Пас отдал
А. Ребич
45'
+1
Желтая карточка
И. Беннасер
Желтая карточка
Шека
28'
Желтая карточка
Ж. Пье
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
4
Ботман
6
Фонте
26
Пье
8
Шека
21
Андре
19
Бамба
97
Языджи
15
Дэвид
7
Араухо
4-1-2-3
1
Доннарумма
2
Далот
24
Кьер
46
Габбиа
19
Эрнандес
16
Тонали
20
Чалханоглу
10
Беннасер
70
Кастильехо
9
Ребич
10
Хеуге
26
Пье
35
Джало
35
Джало
26
Пье
7
Араухо
80
Лихаджи
80
Лихаджи
7
Араухо
8
Шека
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Шека
97
Языджи
93
Иконе
93
Иконе
97
Языджи
9
Ребич
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Ребич
20
Чалханоглу
21
Диас
21
Диас
20
Чалханоглу
10
Хеуге
33
Крунич
33
Крунич
10
Хеуге
Остались в запасе
Лилль
Милан
30
Люка Шевалье
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Остались в запасе
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лилль - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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