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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Янг Бойз - Лиепая
Янг Бойз - Лиепая: обзор матча 28 июля 2022
Янг Бойз
28.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Лиепая
2'
Ж. Нсаме (П)
72'
Ш. Ниасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Лиепая
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Нгамале
79'
78'
Замена
Д. Соладио
️️️️
D.
78'
Замена
N. Kapun
️️️️
И. Тарасов
ГОЛ! 2:0!
Ш. Ниасс
72'
Замена
А. Янкевиц
️️️️
Ф. Ридер
67'
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
66'
61'
Замена
А. Делиу
️️️️
A. Karašausks
Замена
А. Аменда
️️️️
Ф. Лустенбергер
46'
46'
Замена
Л. Виллела
️️️️
Н. Белакович
Желтая карточка
Ф. Ридер
45'
42'
Желтая карточка
A. Karašausks
2'
Желтая карточка
K. Hreljić
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Нсаме
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лиепая
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Martín Marta
ЦЗ
84
Инасиу Мигель
ЦЗ
44
Kenan Hreljić
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
19
Игорь Тарасов
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
25
Artūrs Karašausks
ЦФ
5
Леонель Струмия
ЦФ
77
Dodo
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
40
Дарио Марцино
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Лиепая
1
Vjačeslavs Kudrjavcevs
ВР
24
Крисс Карклинс
ЦЗ
97
Aleksejs Grjaznovs
ЦП
20
Лукас Виллела
ЦФ
21
Ардит Делиу
ЦФ
23
Nik Kapun
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
23
Бенито
5
Камара
28
Лустенбергер
27
Рюгг
77
Ррудхани
32
Ридер
19
Ниасс
13
Нгамале
17
Нсаме
12
Элиа
3-2-1-4
1
Звиедрис
3
84
Мигель
44
19
Тарасов
11
Савалниекс
10
Белакович
77
77
5
Струмия
25
32
Ридер
45
Янкевиц
45
Янкевиц
32
Ридер
17
Нсаме
10
Иттен
10
Иттен
17
Нсаме
13
Нгамале
10
Мамбимби
10
Мамбимби
13
Нгамале
28
Лустенбергер
12
Аменда
12
Аменда
28
Лустенбергер
10
Белакович
20
Виллела
20
Виллела
10
Белакович
25
21
Делиу
21
Делиу
25
19
Тарасов
23
23
19
Тарасов
77
90
Соладио
90
Соладио
77
Остались в запасе
Янг Бойз
Лиепая
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
40
Дарио Марцино
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Vjačeslavs Kudrjavcevs
ВР
24
Крисс Карклинс
ЦЗ
97
Aleksejs Grjaznovs
ЦП
Главный тренер
Курро Торрес
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
40
Дарио Марцино
ЦФ
Остались в запасе
1
Vjačeslavs Kudrjavcevs
ВР
24
Крисс Карклинс
ЦЗ
97
Aleksejs Grjaznovs
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Курро Торрес
Статистика матча Янг Бойз - Лиепая
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Гробиня
1 : 2
08.11.2026
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Лиепая
0 : 0
24.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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