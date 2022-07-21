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Лига конференций 2026/2027
Лиепая - Янг Бойз
Лиепая - Янг Бойз: обзор матча 21 июля 2022
Лиепая
21.07.2022, четверг, 17:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Янг Бойз
73'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лиепая - Янг Бойз
90'
+4
Желтая карточка
С. Иттен
84'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Ф. Ридер
73'
ГОЛ! 0:1!
К. Фасснахт
Пас отдал
Ф. Ридер
Замена
К. Карклинс
️️️️
Н. Белакович
70'
Замена
А. Делиу
️️️️
Д. Соладио
65'
62'
Замена
В. Канга
️️️️
Ж. Нсаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиепая
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Martín Marta
ЦЗ
84
Инасиу Мигель
ЦЗ
44
Kenan Hreljić
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
77
Dodo
ЦФ
25
Artūrs Karašausks
ЦФ
5
Леонель Струмия
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Янг Бойз
45
Александр Янкевиц
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лиепая
1
Vjačeslavs Kudrjavcevs
ВР
32
Ņikita Pinčuks
ВР
24
Крисс Карклинс
ЦЗ
97
Aleksejs Grjaznovs
ЦП
11
Eriks Punculs
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
23
Nik Kapun
ЦФ
21
Ардит Делиу
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
40
Дарио Марцино
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
3-1-1-5
1
Звиедрис
3
84
Мигель
44
11
Савалниекс
10
Белакович
25
90
Соладио
77
5
Струмия
77
3-3-1-2
45
Янкевиц
5
Камара
15
Зесигер
23
Бенито
16
Фасснахт
32
Ридер
4
Сьерро
13
Нгамале
17
Нсаме
12
Элиа
10
Белакович
24
Карклинс
24
Карклинс
10
Белакович
90
Соладио
21
Делиу
21
Делиу
90
Соладио
17
Нсаме
9
Канга
9
Канга
17
Нсаме
32
Ридер
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
32
Ридер
Остались в запасе
Лиепая
Янг Бойз
1
Vjačeslavs Kudrjavcevs
ВР
32
Ņikita Pinčuks
ВР
97
Aleksejs Grjaznovs
ЦП
11
Eriks Punculs
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
23
Nik Kapun
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
40
Дарио Марцино
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Vjačeslavs Kudrjavcevs
ВР
32
Ņikita Pinčuks
ВР
97
Aleksejs Grjaznovs
ЦП
11
Eriks Punculs
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
23
Nik Kapun
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
40
Дарио Марцино
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Лиепая - Янг Бойз
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Гробиня
1 : 2
08.11.2026
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Лиепая
0 : 0
24.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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