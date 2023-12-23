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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Ротерхэм
Лестер - Ротерхэм: обзор матча 23 декабря 2023
Лестер
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
60'
П. Дака
65'
П. Дака (П)
72'
Ч. Казадеи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Ротерхэм
79'
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Линдси
Замена
Г. Суттар
️️️️
Д. Джастин
78'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Р. Перейра
78'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Казадеи
Пас отдал
Р. Перейра
72'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
70'
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
69'
69'
Замена
Т. Ивс
️️️️
S. Nombe
69'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Хагилл
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Дака
65'
64'
Желтая карточка
В. Йоханссон
ГОЛ! 1:0!
П. Дака
Пас отдал
О. Ндиди
60'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
И. Фатаву
55'
Желтая карточка
И. Фатаву
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
6
Самуэль Клукас
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
4
Уинкс
7
Фатаву
27
Дака
45
Мавидиди
4-2-2-2
1
Йоханссон
23
Лембикиса
23
Реван
23
Моррисон
15
Брэмолл
2
Одоффин
4
Тьехи
20
Рэтбоун
29
Линдси
9
9
Хагилл
24
Джастин
15
Суттар
15
Суттар
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
26
Прат
26
Прат
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
21
Перейра
8
Чодури
8
Чодури
21
Перейра
7
Фатаву
11
Акгюн
11
Акгюн
7
Фатаву
29
Линдси
6
Клукас
6
Клукас
29
Линдси
9
Хагилл
9
Келли
9
Келли
9
Хагилл
9
39
Ивс
39
Ивс
9
Остались в запасе
Лестер
Ротерхэм
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
9
Томас Кэннон
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
9
Томас Кэннон
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Лестер - Ротерхэм
1
1
Всего ударов по воротам
24
2
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
5
4
Офсайды
3
3
Количество передач
851
265
Сейвы
0
7
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.66
0.02
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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