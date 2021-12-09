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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Лестер
Наполи - Лестер: обзор матча 09 декабря 2021
Наполи
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа C, 6 тур
3 : 2
Завершен
Лестер
4'
А. Унас
24'
Э. Эльмас
53'
Э. Эльмас
27'
Д. Эванс
33'
К. Дьюсбери-Холл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лестер
89'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
Замена
К. Манолас
️️️️
Д. Демме
78'
Желтая карточка
Д. Демме
77'
77'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Ю. Тилеманс
72'
Замена
П. Дака
️️️️
Х. Барнс
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Унас
63'
ГОЛ! 3:2!
Э. Эльмас
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
53'
Замена
К. Малку
️️️️
И. Лосано
45'
Желтая карточка
А. Петанья
33'
33'
ГОЛ! 2:2!
К. Дьюсбери-Холл
27'
ГОЛ! 2:1!
Д. Эванс
ГОЛ! 2:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
А. Петанья
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Унас
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
72
Валерио Боффелли
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
26
Антонио Вергара
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
4-2-3-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
6
Демме
20
Зелински
11
Лосано
99
Эльмас
96
Унас
37
Петанья
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
21
Кастань
35
Эванс
2
Сеюнджу
5
Бертранд
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
6
Демме
44
Манолас
44
Манолас
6
Демме
11
Лосано
24
Малку
24
Малку
11
Лосано
96
Унас
10
Мертенс
10
Мертенс
96
Унас
18
Тилеманс
34
Сумаре
34
Сумаре
18
Тилеманс
8
Дьюсбери-Холл
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
27
Дака
27
Дака
11
Барнс
Остались в запасе
Наполи
Лестер
1
Давид Оспина
ВР
72
Валерио Боффелли
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
26
Антонио Вергара
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
72
Валерио Боффелли
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
26
Антонио Вергара
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Наполи - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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