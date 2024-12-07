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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Шленск
Лехия - Шленск: обзор матча 07 декабря 2024
Лехия
07.12.2024, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 18 тур
1 : 0
Завершен
Шленск
41'
Б. Вьюнник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Шленск
Замена
K. Wendt
️️️️
Р. Капич
90'
+6
Замена
L. D'Arrigo
️️️️
М. Хлан
90'
+6
Желтая карточка
Р. Капич
90'
79'
Желтая карточка
Т. Герчио
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
Б. Вьюнник
77'
76'
Замена
Y. Matsenko
️️️️
Ł. Bejger
Желтая карточка
D. Pila
71'
Замена
T. Neugebauer
️️️️
А. Царенко
63'
61'
Замена
С. Петров
️️️️
А. Петков
59'
Замена
Б. Индже
️️️️
Т. Балуцэ
59'
Замена
А. Ортис
️️️️
С. Джаспер
55'
Желтая карточка
P. Pokorný
46'
Желтая карточка
Т. Балуцэ
42'
Замена
С. Муселик
️️️️
P. Samiec-Talar
ГОЛ! 1:0!
Б. Вьюнник
Пас отдал
D. Pila
41'
Желтая карточка
А. Царенко
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
79
Dominik Pila
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
17
Антон Царенко
АП
33
Максим Хлан
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
17
Petr Schwarz
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
3
Peter Pokorný
(К)
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
42
Adam Kardaś
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
3-3-2-2
29
Сарнавский
44
4
23
79
6
10
Капич
33
Хлан
17
Царенко
79
27
Вьюнник
4-1-1-4
12
22
Жуковски
5
Петков
78
Герчио
3
8
Балуцэ
7
44
3
19
Джаспер
17
10
Капич
6
6
10
Капич
17
Царенко
99
99
17
Царенко
33
Хлан
6
6
33
Хлан
27
Вьюнник
33
33
27
Вьюнник
5
Петков
87
Петров
87
Петров
5
Петков
44
33
33
44
8
Балуцэ
27
Индже
27
Индже
8
Балуцэ
19
Джаспер
16
Ортис
16
Ортис
19
Джаспер
7
70
Муселик
70
Муселик
7
Остались в запасе
Лехия
Шленск
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
42
Adam Kardaś
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
42
Adam Kardaś
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Лехия - Шленск
3
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
20
14
Офсайды
1
0
Количество передач
357
350
Сейвы
3
5
Точность передач %
76
72
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Rzucidlo, Poland
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
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