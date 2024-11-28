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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Омония - Легия
Омония - Легия: обзор матча 28 ноября 2024
Омония
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
0 : 3
Завершен
Легия
17'
Р. Морисита
77'
M. Szczepaniak
86'
А. Какулис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Легия
Желтая карточка
Эвандро
90'
+4
89'
Желтая карточка
Б. Капустка
86'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
А. Какулис
85'
Замена
Й. Майчрзак
️️️️
М. Гуал
Замена
Л. Лоизу
️️️️
В. Шимич
82'
77'
ГОЛ! 0:2!
M. Szczepaniak
Пас отдал
Р. Августиняк
76'
Замена
M. Szczepaniak
️️️️
К. Чодина
Замена
Эвандро
️️️️
В. Семеду
76'
63'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
63'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Р. Морисита
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Степински
60'
Замена
Н. Эракович
️️️️
Я. Кусулос
46'
Замена
С. Алиум
️️️️
Я. Масурас
46'
Желтая карточка
М. Марич
27'
25'
Желтая карточка
Р. Морисита
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Морисита
Пас отдал
М. Гуал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
(К)
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
14
Матео Марич
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
11
Каспер Чодина
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
Легия
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
16
Юрген Челхака
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
3-2-2-1-1
40
Фабиано
5
Кулибали
5
Панайоту
31
Кусулос
24
Хаммас
21
Масурас
14
Марич
21
Шимич
10
Семеду
14
Степински
3-1-3-3
87
Кобыляк
12
Панков
3
Капуади
19
Винагре
8
Августиняк
11
Чодина
82
Лукиньяс
67
Капустка
28
Гуал
25
Морисита
22
Вшолек
10
Семеду
11
Эвандро
11
Эвандро
10
Семеду
31
Кусулос
44
Эракович
44
Эракович
31
Кусулос
14
Степински
9
Какулис
9
Какулис
14
Степински
21
Шимич
75
Лоизу
75
Лоизу
21
Шимич
21
Масурас
17
Алиум
17
Алиум
21
Масурас
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
25
Морисита
16
Челхака
16
Челхака
25
Морисита
11
Чодина
17
17
11
Чодина
28
Гуал
30
Майчрзак
30
Майчрзак
28
Гуал
Остались в запасе
Омония
Легия
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
Главный тренер
Нил Леннон
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
Остались в запасе
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Омония - Легия
2
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Количество передач
514
409
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.51
Матчи команд
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- : -
30.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
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4 : 1
26.11.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Radoslav Gidzhenov, Bulgaria
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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