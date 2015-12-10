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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - Лацио
Сент-Этьен - Лацио: обзор матча 10 декабря 2015
Сент-Этьен
10.12.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
76'
В. Эйссерик
52'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лацио
84'
Замена
А. Кандрева
️️️️
К. Айкономидис
ГОЛ! 1:1!
В. Эйссерик
Пас отдал
П. Полома
76'
74'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
А. Матри
73'
Желтая карточка
Д. Катальди
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Б. Корнье
64'
Замена
Э. Пинейру
️️️️
И. Диоманд
57'
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Пас отдал
А. Конко
Желтая карточка
Ж. Бризон
42'
34'
Желтая карточка
Маурисио
Замена
М. Баял Салл
️️️️
Б. Карамоко
27'
6'
Желтая карточка
У. Худт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
15
Эрин Пинейру
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
3-5-2
40
Мулен
47
Карамоко
19
Погба
39
Полома
9
Эйссерик
4
Диоманд
10
Корнье
11
Клеман
27
Бризон
38
Баэбек
11
Мопе
4-3-1-2
1
Бериша
25
Конко
33
Маурисио
8
Баста
29
Худт
29
Айкономидис
32
Катальди
16
Пароло
7
Андерсон
20
Джорджевич
21
Матри
4
Диоманд
15
Пинейру
15
Пинейру
4
Диоманд
10
Корнье
19
Бамба
19
Бамба
10
Корнье
47
Карамоко
26
Баял Салл
26
Баял Салл
47
Карамоко
21
Матри
11
Моррисон
11
Моррисон
21
Матри
29
Айкономидис
87
Кандрева
87
Кандрева
29
Айкономидис
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лацио
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
24
Казим Сульич
ЦФ
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сент-Этьен - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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