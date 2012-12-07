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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Лацио
Марибор - Лацио: обзор матча 07 декабря 2012
Марибор
07.12.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
1 : 4
Завершен
Лацио
84'
М. Таварес
16'
Л. Козак
32'
Ш. Раду
38'
С. Флоккари
51'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Лацио
88'
Желтая карточка
М. Сиани
ГОЛ! 1:4!
М. Таварес
84'
Замена
М. Чрнич
️️️️
Г. Цвиянович
80'
Замена
Аргус
️️️️
Д. Мезга
80'
78'
Замена
А. Роцци
️️️️
Л. Козак
65'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
56'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Эрнанес
56'
Замена
Л. Скалони
️️️️
Ш. Раду
Замена
Т. Додлек
️️️️
Ж. Филипович
56'
51'
ГОЛ! 0:4!
С. Флоккари
38'
ГОЛ! 0:3!
С. Флоккари
Пас отдал
Эдерсон
Желтая карточка
Ж. Филипович
37'
32'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Раду
Пас отдал
Эрнанес
22'
Желтая карточка
Л. Козак
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Козак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
78
Деян Мезга
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
29
Тимотей Додлек
ЦП
92
Матич Чрнич
ЦП
27
Ален Плож
ЦФ
9
Никола Комажец
РФ
Лацио
0
Тициано Скарфанья
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
2-2-3-3
33
Ханданович
26
Райчевич
24
Трайковски
70
Мертель
5
Филипович
14
Цвиянович
78
Мезга
22
Потокар
9
Ибраими
9
Берич
9
Таварес
4-4-2
1
Биццарри
26
Раду
27
Цана
39
Каванда
13
Сиани
19
Лулич
12
Онази
10
Эрнанес
10
Эдерсон
18
Козак
10
Флоккари
5
Филипович
29
Додлек
29
Додлек
5
Филипович
78
Мезга
32
Аргус
32
Аргус
78
Мезга
14
Цвиянович
92
Чрнич
92
Чрнич
14
Цвиянович
18
Козак
11
Роцци
11
Роцци
18
Козак
26
Раду
5
Скалони
5
Скалони
26
Раду
10
Эрнанес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Эрнанес
Остались в запасе
Марибор
Лацио
4
Йован Видович
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
27
Ален Плож
ЦФ
9
Никола Комажец
РФ
Главный тренер
Дарко Миланич
0
Тициано Скарфанья
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
4
Йован Видович
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
27
Ален Плож
ЦФ
9
Никола Комажец
РФ
Остались в запасе
0
Тициано Скарфанья
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Дарко Миланич
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Марибор - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Людски врт
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