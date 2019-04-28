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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Луго
Лас-Пальмас - Луго: обзор матча 28 апреля 2019
Лас-Пальмас
28.04.2019, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 36 тур
4 : 1
Завершен
Луго
10'
Р. Кастро
31'
А. де ла Белья
37'
Р. Кастро
90+1'
Х. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Луго
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Х. Муньис
Желтая карточка
С. Араухо
58'
ГОЛ! 3:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Д. Блум
37'
ГОЛ! 2:0!
А. де ла Белья
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
10'
Начало матча
Статистика матча Лас-Пальмас - Луго
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
Все
Лас-Пальмас
Луго
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
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2025.08.22 09:09
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2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
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2019.03.24 07:09
11
Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля
2018.01.21 08:20
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