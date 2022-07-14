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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ларн - Сент-Джозефс
Ларн - Сент-Джозефс: обзор матча 14 июля 2022
Ларн
14.07.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Сент-Джозефс
79'
Д. Валарино
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ларн - Сент-Джозефс
Замена
F. Sule
️️️️
S. Gordon
86'
79'
ГОЛ! 0:1!
Д. Валарино
Вторая желтая
М. Рэнделл
78'
72'
Желтая карточка
А. Муэли
Желтая карточка
М. Рэнделл
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларн
4
Кофи Балмер
ЦЗ
18
Киан Болджер
ЦЗ
8
Марк Рэнделл
ЦП
16
Shea Gordon
ЦП
23
Томас Косгров
ЦФ
10
Ли Бонис
ЦФ
7
Danny Kearns
ЦФ
0
J. Hughes
ЦФ
21
Leroy Millar
ЦФ
23
B. Doherty
ЦФ
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Сент-Джозефс
34
Ross Fitzsimons
ВР
16
Аймен Муэли
ЛЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
24
Доминго Феррер
ПП
24
F. Villar
ЦФ
22
Juan Manuel Gonzalez Perez
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
Ларн
61
Jack McIntyre
ВР
32
Max Greer
ЦЗ
31
Nicholas Aretzis
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
25
Dylan Sloan
ЦП
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
15
F. Sule
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
Сент-Джозефс
13
Джейми Робба
ВР
3
Джулиан Валарино
ПП
2
Jaime Serra
ЦФ
15
Кристиан Печчи
ЦФ
0
E. Rojas
ЦФ
0
Boro
ЦФ
2-2-5
4
Балмер
18
Болджер
8
Рэнделл
16
0
1
Фергюсон
23
21
7
2-1-3
34
21
Понс
16
Муэли
24
Феррер
23
22
24
16
15
15
16
Остались в запасе
Ларн
Сент-Джозефс
61
Jack McIntyre
ВР
32
Max Greer
ЦЗ
31
Nicholas Aretzis
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
25
Dylan Sloan
ЦП
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
13
Джейми Робба
ВР
3
Джулиан Валарино
ПП
2
Jaime Serra
ЦФ
15
Кристиан Печчи
ЦФ
0
E. Rojas
ЦФ
0
Boro
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
32
Max Greer
ЦЗ
31
Nicholas Aretzis
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
25
Dylan Sloan
ЦП
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейми Робба
ВР
3
Джулиан Валарино
ПП
2
Jaime Serra
ЦФ
15
Кристиан Печчи
ЦФ
0
E. Rojas
ЦФ
0
Boro
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча Ларн - Сент-Джозефс
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
- : -
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 3 тур
Ларн
1 : 1
27.10.2026
Лимавади Юнайтед
Сент-Джозефс
Лига конференций, 1 раунд
Сент-Джозефс
0 : 0
16.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 1 раунд
Богемианс
2 : 0
09.07.2026
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
31.07.2025
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Джозефс
0 : 4
24.07.2025
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Клифтонвилл
2 : 3
17.07.2025
Сент-Джозефс
Информация о матче
Стадион:
Виктория Стэдиум
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2025.07.31 08:21
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