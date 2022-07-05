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Сент-Джозефс - Ларн
Сент-Джозефс - Ларн: обзор матча 05 июля 2022
Сент-Джозефс
05.07.2022, вторник, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Ларн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сент-Джозефс - Ларн
59'
Желтая карточка
К. Балмер
Желтая карточка
Д. Феррер
45'
+3
Желтая карточка
Д. Валарино
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джозефс
34
Ross Fitzsimons
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
3
Джулиан Валарино
ПП
24
F. Villar
ЦФ
22
Juan Manuel Gonzalez Perez
ЦФ
24
Доминго Феррер
ЦФ
0
Boro
ЦФ
Ларн
18
Киан Болджер
ЦЗ
8
Марк Рэнделл
ЦП
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
7
Danny Kearns
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
0
J. Hughes
ЦФ
4
Кофи Балмер
ЦФ
23
Томас Косгров
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Сент-Джозефс
13
Джейми Робба
ВР
16
Аймен Муэли
ЛЗ
14
Эрин Барнетт
ЦЗ
15
Кристиан Печчи
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
2
Jaime Serra
ЦФ
Ларн
15
F. Sule
ЦФ
6
John Herron
ЦФ
23
B. Doherty
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
1-1-4
34
21
Понс
3
Валарино
24
0
24
Феррер
22
1-1-5
18
Болджер
8
Рэнделл
7
23
Косгров
4
Балмер
0
3
Остались в запасе
Сент-Джозефс
Ларн
13
Джейми Робба
ВР
16
Аймен Муэли
ЛЗ
14
Эрин Барнетт
ЦЗ
15
Кристиан Печчи
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
2
Jaime Serra
ЦФ
15
F. Sule
ЦФ
6
John Herron
ЦФ
23
B. Doherty
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Остались в запасе
13
Джейми Робба
ВР
16
Аймен Муэли
ЛЗ
14
Эрин Барнетт
ЦЗ
15
Кристиан Печчи
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
2
Jaime Serra
ЦФ
Остались в запасе
15
F. Sule
ЦФ
6
John Herron
ЦФ
23
B. Doherty
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча Сент-Джозефс - Ларн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Джозефс
Лига конференций, 1 раунд
Сент-Джозефс
0 : 0
16.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 1 раунд
Богемианс
2 : 0
09.07.2026
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
31.07.2025
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Джозефс
0 : 4
24.07.2025
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Клифтонвилл
2 : 3
17.07.2025
Сент-Джозефс
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
- : -
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 3 тур
Ларн
1 : 1
27.10.2026
Лимавади Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Виктория Стэдиум
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