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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ларн - РФШ
Ларн - РФШ: обзор матча 17 июля 2024
Ларн
17.07.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 4
Первый матч – 0 : 3
Завершен
РФШ
38'
Э. Сантана
44'
Д. Лемаич
45+3'
Я. Икаунекс
56'
И. Диоманде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ларн - РФШ
60'
Замена
М. Кигурс
️️️️
Я. Икаунекс
60'
Замена
Л. Одишария
️️️️
Э. Сантана
60'
Замена
С. Куадио
️️️️
Д. Лемаич
56'
ГОЛ! 0:4!
И. Диоманде
Пас отдал
Я. Икаунекс
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
Я. Икаунекс
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лемаич
38'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сантана
Пас отдал
Д. Лемаич
35'
Желтая карточка
Д. Лемаич
Желтая карточка
Э. Райан
31'
19'
Желтая карточка
Ф. Ондоа
Желтая карточка
М. Рэнделл
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларн
15
Levi Ives
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
18
Киан Болджер
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
6
Крис Галлахер
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
29
Энди Райан
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
26
Стефан Панич
ОП
10
Янис Икаунекс
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
7
Исмаэль Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Ларн
21
Michael Glynn
ЦЗ
25
Dylan Sloan
ЦП
9
Пол О'Нилл
ЦФ
10
Ли Бонис
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
99
Глебс Жалейко
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
17
Седрик Куадио
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
4-2-4
15
4
Доннелли
18
Болджер
23
Косгров
6
Галлахер
8
Рэнделл
7
МакКендри
1
Фергюсон
30
Ласти
29
Райан
2-1-3-1-3
40
Ондоа
43
Липусчек
3
Балодис
26
Панич
10
Икаунекс
6
Мархиев
25
Мареш
16
Сантана
7
Диоманде
23
22
Лемаич
16
Сантана
8
Одишария
8
Одишария
16
Сантана
10
Икаунекс
49
Кигурс
49
Кигурс
10
Икаунекс
22
Лемаич
17
Куадио
17
Куадио
22
Лемаич
Остались в запасе
Ларн
РФШ
21
Michael Glynn
ЦЗ
25
Dylan Sloan
ЦП
9
Пол О'Нилл
ЦФ
10
Ли Бонис
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
1
Павел Штейнборс
ВР
99
Глебс Жалейко
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
21
Michael Glynn
ЦЗ
25
Dylan Sloan
ЦП
9
Пол О'Нилл
ЦФ
10
Ли Бонис
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
99
Глебс Жалейко
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Ларн - РФШ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
Главный судья:
Густаву Коррейя
(Порту)
Стадион:
Inver Park, Larne
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