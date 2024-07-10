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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РФШ - Ларн
РФШ - Ларн: обзор матча 10 июля 2024
РФШ
10.07.2024, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Ларн
30'
М. Кигурс
49'
Д. Балодис
60'
С. Панич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РФШ - Ларн
87'
Замена
П. О'Нилл
️️️️
Э. Райан
Замена
Л. Одишария
️️️️
И. Диоманде
77'
Желтая карточка
С. Куадио
75'
Замена
С. Куадио
️️️️
М. Кигурс
69'
ГОЛ! 3:0!
С. Панич
60'
58'
Желтая карточка
К. Болджер
ГОЛ! 2:0!
Д. Балодис
Пас отдал
С. Панич
49'
Желтая карточка
Я. Икаунекс
45'
+3
42'
Желтая карточка
А. Доннелли
ГОЛ! 1:0!
М. Кигурс
Пас отдал
Я. Икаунекс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
43
Жига Липусчек
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
26
Стефан Панич
ОП
10
Янис Икаунекс
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
23
Herdi Prenga
ЦФ
7
Исмаэль Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Ларн
18
Киан Болджер
ЦЗ
15
Levi Ives
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
6
Крис Галлахер
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
29
Энди Райан
ЦФ
10
Ли Бонис
ЦФ
7
Конор МакКендри
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
99
Глебс Жалейко
ОП
8
Лаша Одишария
ЦП
17
Седрик Куадио
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Ларн
21
Michael Glynn
ЦЗ
6
J. Thomson
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
2-1-4-1-2
40
Ондоа
3
Балодис
43
Липусчек
26
Панич
10
Икаунекс
25
Мареш
49
Кигурс
6
Мархиев
16
Сантана
7
Диоманде
23
4-2-4
23
Косгров
15
4
Доннелли
18
Болджер
6
Галлахер
25
7
МакКендри
10
Бонис
29
Райан
1
Фергюсон
7
Диоманде
8
Одишария
8
Одишария
7
Диоманде
49
Кигурс
17
Куадио
17
Куадио
49
Кигурс
29
Райан
9
О'Нилл
9
О'Нилл
29
Райан
Остались в запасе
РФШ
Ларн
1
Павел Штейнборс
ВР
99
Глебс Жалейко
ОП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
21
Michael Glynn
ЦЗ
6
J. Thomson
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
99
Глебс Жалейко
ОП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Остались в запасе
21
Michael Glynn
ЦЗ
6
J. Thomson
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча РФШ - Ларн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czech Republic
Стадион:
Stadions Arkadija, Riga
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