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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тромсе - КуПС
Тромсе - КуПС: обзор матча 01 августа 2024
Тромсе
01.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
КуПС
29'
Й. Хьерте-Даль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - КуПС
Замена
J. Bergset Robertsen
️️️️
Я. Пейнтсил
90'
Замена
M. Johnsgard
️️️️
Я. Наполеон Ромсаас
81'
78'
Замена
Я. Оксанен
️️️️
П. Пеннанен
Замена
Г. Асен Ларсен
️️️️
Л. Нордас
73'
Замена
Л. Нильсен
️️️️
Р. Норхейм
73'
69'
Желтая карточка
S. Miettinen
68'
Замена
J. Voutilainen
️️️️
A. Vidjeskog
Замена
F. Winther
️️️️
Р. Йенссен
46'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хьерте-Даль
Пас отдал
Я. Наполеон Ромсаас
29'
Пенальти не реализован!
Л. Нордас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
21
Tobias Kvalvagnes Guddal
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
КуПС
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
20
Matias Siltanen
ЦП
10
Ousmane Diawara
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
6
Саку Саволайнен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Тромсе
25
Havar Jensen
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
8
Markus Johnsgard
ЦП
6
Felix Winther
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
20
Отто Руоппи
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
23
Paul Ogunkoya
ЦФ
2-3-1-4
1
Хаугаард
11
Антонсен
21
4
11
Йенссен
14
Хьерте-Даль
26
Пейнтсил
5
23
Норхейм
8
Ромсаас
11
Нордас
3-4-4
25
Сиссе
25
Антви
16
20
10
26
21
Луйе-Лутумба
8
Пеннанен
17
1
Крайдль
6
Саволайнен
23
Норхейм
25
Нильсен
25
Нильсен
23
Норхейм
11
Нордас
22
Асен Ларсен
22
Асен Ларсен
11
Нордас
8
Ромсаас
8
8
8
Ромсаас
11
Йенссен
6
6
11
Йенссен
26
Пейнтсил
3
3
26
Пейнтсил
8
Пеннанен
13
Оксанен
13
Оксанен
8
Пеннанен
26
7
7
26
Остались в запасе
Тромсе
КуПС
25
Havar Jensen
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
20
Отто Руоппи
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
23
Paul Ogunkoya
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
25
Havar Jensen
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
20
Отто Руоппи
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
23
Paul Ogunkoya
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Тромсе - КуПС
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Alfheim, Tromso
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