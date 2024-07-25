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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КуПС - Тромсе
КуПС - Тромсе: обзор матча 25 июля 2024
КуПС
25.07.2024, четверг, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Тромсе
54'
Л. Нордас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КуПС - Тромсе
90'
Замена
J. Bergset Robertsen
️️️️
Я. Пейнтсил
76'
Замена
F. Winther
️️️️
Й. Хьерте-Даль
76'
Замена
Л. Нильсен
️️️️
Р. Норхейм
Замена
И. Сиссе
️️️️
П. Пеннанен
74'
54'
ГОЛ! 0:1!
Л. Нордас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
25
Клинтон Антви
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
10
Ousmane Diawara
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Тромсе
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
6
Felix Winther
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
2-2-4
25
Антви
16
10
26
8
Пеннанен
1
Крайдль
6
Саволайнен
33
1-3-1-4
11
Антонсен
14
Хьерте-Даль
11
Йенссен
4
26
Пейнтсил
5
23
Норхейм
8
Ромсаас
11
Нордас
8
Пеннанен
25
Сиссе
25
Сиссе
8
Пеннанен
23
Норхейм
25
Нильсен
25
Нильсен
23
Норхейм
14
Хьерте-Даль
6
6
14
Хьерте-Даль
26
Пейнтсил
3
3
26
Пейнтсил
Остались в запасе
КуПС
Тромсе
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
28
Кристоф Психе
ЦЗ
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча КуПС - Тромсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Главный судья:
Iwan Griffith, Wales
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
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