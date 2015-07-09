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Торпедо-БелАЗ - Кукеси
Торпедо-БелАЗ - Кукеси: обзор матча 09 июля 2015
Торпедо-БелАЗ
09.07.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Кукеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Кукеси
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0
0
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0
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
- : -
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
МЛ Витебск
2 : 0
15.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Кукеси
Лига Европы, 2 раунд
Кукеси
0 : 4
17.09.2020
Вольфсбург
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
2 : 1
27.08.2020
Славия С
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
18.07.2019
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Дебрецен
3 : 0
11.07.2019
Кукеси
Лига Европы, 3 раунд
Кукеси
2 : 0
16.08.2018
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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