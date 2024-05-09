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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Куяба - Метрополитанос
Куяба - Метрополитанос: обзор матча 09 мая 2024
Куяба
09.05.2024, четверг, 03:00
Копа Судамерикана, группа G, 4 тур
3 : 0
Завершен
Метрополитанос
39'
Ф. Собрал
69'
И. Питта
83'
И. Питта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Метрополитанос
ГОЛ! 3:0!
И. Питта
Пас отдал
Рамон
83'
ГОЛ! 2:0!
И. Питта
Пас отдал
M. Alexandre
69'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Д. Кафу
66'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Д. Ласерда
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Собрал
Пас отдал
Денилсон
39'
Желтая карточка
Д. Ласерда
36'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Куяба - Метрополитанос
1
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
12
Офсайды
3
1
Количество передач
596
184
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
66
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 1 раунд
Каракас
0 : 0
05.03.2026
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 1 раунд
Академика Пуэрто-Кабельо
3 : 0
06.03.2025
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 6 тур
Метрополитанос
1 : 1
30.05.2024
Депортиво Гарсиласо
Копа Судамерикана, 5 тур
Ланус
5 : 0
16.05.2024
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 4 тур
Куяба
3 : 0
09.05.2024
Метрополитанос
Информация о матче
Главный судья:
Derlis Lopez, Paraguay
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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15 февраля
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2025.01.27 17:40
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