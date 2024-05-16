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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Ланус - Метрополитанос
Ланус - Метрополитанос: обзор матча 16 мая 2024
Ланус
16.05.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, группа G, 5 тур
5 : 0
Завершен
Метрополитанос
52'
F. Ãlvarez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланус - Метрополитанос
Замена
A. Lotti
️️️️
М. Морено
69'
ГОЛ! 1:0!
F. Ãlvarez
52'
Начало матча
Статистика матча Ланус - Метрополитанос
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
3
Нарушения
10
14
Офсайды
3
2
Количество передач
513
276
Сейвы
1
8
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 1 раунд
Каракас
0 : 0
05.03.2026
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 1 раунд
Академика Пуэрто-Кабельо
3 : 0
06.03.2025
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 6 тур
Метрополитанос
1 : 1
30.05.2024
Депортиво Гарсиласо
Копа Судамерикана, 5 тур
Ланус
5 : 0
16.05.2024
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 4 тур
Куяба
3 : 0
09.05.2024
Метрополитанос
Информация о матче
Главный судья:
Jhon Alexander Hinestrosa Romana, Colombia
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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