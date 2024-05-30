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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Метрополитанос - Депортиво Гарсиласо
Метрополитанос - Депортиво Гарсиласо: обзор матча 30 мая 2024
Метрополитанос
30.05.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, группа G, 6 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво Гарсиласо
44'
Р. Флорес
37'
P. Erustes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метрополитанос - Депортиво Гарсиласо
90'
+3
Желтая карточка
E. Perleche
82'
Желтая карточка
E. Gonzales
75'
Желтая карточка
J. Diego Lojas
74'
Замена
D. Ramírez
️️️️
C. Beltran
74'
Замена
E. Gonzales
️️️️
P. Erustes
56'
Замена
А. Угарриса
️️️️
L. Chicaiza
44'
Желтая карточка
C. Beltran
ГОЛ! 1:1!
Р. Флорес
44'
37'
ГОЛ! 0:1!
P. Erustes
Пас отдал
L. Chicaiza
27'
Замена
J. Bazan
️️️️
C. Diez
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Метрополитанос - Депортиво Гарсиласо
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
7
Офсайды
4
0
Количество передач
218
420
Сейвы
4
3
Точность передач %
67
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 1 раунд
Каракас
0 : 0
05.03.2026
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 1 раунд
Академика Пуэрто-Кабельо
3 : 0
06.03.2025
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 6 тур
Метрополитанос
1 : 1
30.05.2024
Депортиво Гарсиласо
Копа Судамерикана, 5 тур
Ланус
5 : 0
16.05.2024
Метрополитанос
Копа Судамерикана, 4 тур
Куяба
3 : 0
09.05.2024
Метрополитанос
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Хуан Пабло II
2 : 2
15.11.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Гарсиласо
0 : 0
09.11.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 15 тур
УТ де Кахамарка
2 : 3
02.11.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса Атлетико
3 : 2
28.10.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
26.10.2026
Депортиво Лос Чанкас
Информация о матче
Главный судья:
Javier Feres, Uruguay
Стадион:
Estadio Olimpico de la UCV, Caracas
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