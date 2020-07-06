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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Ксанти
ПАС Ламия - Ксанти: обзор матча 06 июля 2020
ПАС Ламия
06.07.2020, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ксанти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Ксанти
Замена
V. Pliatsikas
️️️️
C. Bouloulis
89'
88'
Замена
V. Fasidis
️️️️
M. Terki
Замена
M. Iyaaba Asigba
️️️️
А. Караманос
81'
79'
Желтая карточка
P. Durickovic
77'
Замена
L. Sosa
️️️️
A. Karasalidis
Желтая карточка
C. Bouloulis
72'
62'
Замена
P. Durickovic
️️️️
Ф. Старжеон
Желтая карточка
S. Vanderson
61'
Замена
A. Vasilogiannis
️️️️
М. Салиакас
58'
44'
Желтая карточка
Ф. Старжеон
33'
Желтая карточка
W. De Amorim
6'
Желтая карточка
Х. Лисгарас
3'
Желтая карточка
A. Karasalidis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
9
Лазар Романич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Ксанти
1
Carlos Abad
ВР
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
3
Хорхе Касадо
ЦЗ
91
William De Amorim
ЦП
75
Thibault Moulin
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
11
Jordan Faucher
ЦФ
6
Mehdi Terki
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
0
L. Villalba
ЦП
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
19
Ismail Sassi
ЦФ
Ксанти
92
Vitor Sao Bento
ВР
23
Stelios Malezas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
8
Khassa Camara
ЦП
10
Petar Durickovic
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
87
Matías Castro
ЦФ
27
Vasilios Fasidis
ЦФ
3-2-2-2
1
Эпасси
27
5
Дзанетопулос
2
Салиакас
24
23
12
16
Бехарано
11
Караманос
9
Романич
4-4-2
1
31
Лисгарас
4
3
Касадо
5
Баксеванидис
75
70
Старжеон
21
91
6
11
11
Караманос
50
50
11
Караманос
12
8
8
12
2
Салиакас
7
7
2
Салиакас
70
Старжеон
10
10
70
Старжеон
4
6
6
4
6
27
27
6
Остались в запасе
ПАС Ламия
Ксанти
29
Патрик Баанак
ЦЗ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
0
L. Villalba
ЦП
19
Ismail Sassi
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
8
Константинос Тимианис
ОП
92
Vitor Sao Bento
ВР
23
Stelios Malezas
ЦЗ
8
Khassa Camara
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
87
Matías Castro
ЦФ
Остались в запасе
29
Патрик Баанак
ЦЗ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
0
L. Villalba
ЦП
19
Ismail Sassi
ЦФ
Остались в запасе
8
Константинос Тимианис
ОП
92
Vitor Sao Bento
ВР
23
Stelios Malezas
ЦЗ
8
Khassa Camara
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
87
Matías Castro
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ПАС Ламия - Ксанти
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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