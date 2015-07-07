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Лига чемпионов 2026/2027
Левадия - Крузейдерс
Левадия - Крузейдерс: обзор матча 07 июля 2015
Левадия
07.07.2015, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Крузейдерс
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Статистика матча Левадия - Крузейдерс
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Матчи команд
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Данганнон Свифтс
- : -
21.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 1
13.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Бангор
1 : 0
07.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Лимавади Юнайтед
1 : 4
31.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Баллимина Юнайтед
2 : 1
17.10.2026
Крузейдерс
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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