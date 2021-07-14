Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Красава - Металлург-Видное
Красава - Металлург-Видное: обзор матча 14 июля 2021
Красава
14.07.2021, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
3 : 0
Завершен
Металлург-Видное
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Красава - Металлург-Видное
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Красава
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Красава
2 : 3
10.06.2022
Муром
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Красава
2 : 2
04.06.2022
Волна
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 5 тур
Красава
4 : 3
28.05.2022
Динамо-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Красава
0 : 1
22.05.2022
Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Казанка
0 : 1
15.05.2022
Красава
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
05.06.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Арсенал-2
4 : 1
28.05.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Металлург-Видное
2 : 3
20.05.2022
Зенит
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Калуга
3 : 1
14.05.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Факел-М
0 : 2
08.05.2022
Металлург-Видное
Информация о матче
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
Новости команд
Все
Красава
Металлург-Видное
Черышев подписал контракт с новым клубом
1 февраля
5
Спаллетти высказался о возможной конкуренции в «ПСЖ» между Сафоновым и Доннаруммой
2024.06.14 17:08
Бывшая жена экс-игрока сборной Украины: «Никто не жаловался, когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины»
2023.10.16 10:15
13
Экс-тренер сборной Кипра возглавил «Красаву»
2023.06.23 09:28
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Черышев подписал контракт с новым клубом
1 февраля
5
Спаллетти высказался о возможной конкуренции в «ПСЖ» между Сафоновым и Доннаруммой
2024.06.14 17:08
Бывшая жена экс-игрока сборной Украины: «Никто не жаловался, когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины»
2023.10.16 10:15
13
Экс-тренер сборной Кипра возглавил «Красаву»
2023.06.23 09:28
«Надеемся, что этого мерзавца осудят уголовно»: депутат Терюшков – о Савине
2023.04.27 21:41
7
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Три игрока «Металлург-Видное» отстранены от футбола на 5 лет за ставки
2021.12.06 16:59
1
Кубок России. «Красава» в первом официальном матче разгромил «Металлург-Видное»
2021.07.14 21:01
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+