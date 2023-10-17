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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар - ЮАР
Кот-д'Ивуар - ЮАР: обзор матча 17 октября 2023
Кот-д'Ивуар
17.10.2023, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
ЮАР
65'
С. Аллер
10'
Т. Зване
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кот-д'Ивуар - ЮАР
82'
Замена
S. Mthethwa
️️️️
Т. Зване
82'
Замена
Л. Фостер
️️️️
Б. Хлонгване
72'
Замена
Н. Мобби
️️️️
М. Маямбела
68'
Желтая карточка
О. Модиба
ГОЛ! 1:1!
С. Аллер
65'
Замена
У. Диаките
️️️️
Ж. Бамба
58'
Замена
Х. Траоре
️️️️
И. Сангаре
58'
Замена
М. Градель
️️️️
В. Заа
58'
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Зване
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Жонатан Бамба
ЛВ
18
Ибраим Сангаре
ОП
6
Секо Фофана
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
ЮАР
20
Хулисо Мудау
ЦЗ
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
13
Яя Ситхоле
ЦП
11
Темба Зване
ЦП
15
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
0
Лебо Мотиба
ЦФ
4
Тебохо Мокоена
ЦФ
1
Ронвен Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
16
Шарль Фолли Айайи
ВР
0
Абакар Силла
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Симон Адингра
ЛВ
15
Макс Градель
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
0
Хамед Траоре
АП
10
Карим Конате
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
16
Вели Мотва
ВР
18
Грант Кекана
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ЦЗ
0
Paseka Mako
ЦЗ
0
Njabulo Blom
ЦЗ
0
Sibongiseni Mthethwa
ЦП
0
Mduduzi Mdantsane
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
10
Khanyisa Erick Mayo
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Фофана
3
Конан
2
Дьоманде
21
Н'Дика
5
Синго
18
Сангаре
6
Фофана
8
Кессье
9
Бамба
10
Заа
22
Аллер
4-2-1-4
5
Ксулу
14
Мвала
6
Модиба
20
Мудау
13
Ситхоле
11
Зване
21
Маямбела
1
Уильямс
4
Мокоена
0
Мотиба
15
Хлонгване
10
Заа
15
Градель
15
Градель
10
Заа
9
Бамба
14
Диаките
14
Диаките
9
Бамба
18
Сангаре
0
Траоре
0
Траоре
18
Сангаре
21
Маямбела
2
Мобби
2
Мобби
21
Маямбела
11
Зване
0
0
11
Зване
15
Хлонгване
9
Фостер
9
Фостер
15
Хлонгване
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
ЮАР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
16
Шарль Фолли Айайи
ВР
0
Абакар Силла
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Симон Адингра
ЛВ
10
Карим Конате
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
22
Рикардо Госс
ВР
16
Вели Мотва
ВР
18
Грант Кекана
ЦЗ
0
Paseka Mako
ЦЗ
0
Njabulo Blom
ЦЗ
0
Mduduzi Mdantsane
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
10
Khanyisa Erick Mayo
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Остались в запасе
23
Бадра Али Сангаре
ВР
16
Шарль Фолли Айайи
ВР
0
Абакар Силла
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Симон Адингра
ЛВ
10
Карим Конате
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
22
Рикардо Госс
ВР
16
Вели Мотва
ВР
18
Грант Кекана
ЦЗ
0
Paseka Mako
ЦЗ
0
Njabulo Blom
ЦЗ
0
Mduduzi Mdantsane
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
10
Khanyisa Erick Mayo
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Главный тренер
Эфраим Машаба
Статистика матча Кот-д'Ивуар - ЮАР
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
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