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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне - Коморские острова
Сьерра-Леоне - Коморские острова: обзор матча 13 ноября 2021
Сьерра-Леоне
13.11.2021, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Коморские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сьерра-Леоне - Коморские острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
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Сьерра-Леоне
Коморские острова
Сборная России U15 разгромила Сьерра-Леоне
25 октября
2
Казахстан – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Азербайджан – Сьерра-Леоне: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Казахстан – Коморские острова: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.53
30 марта
Азербайджан – Сьерра-Леоне: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85
29 марта
Сборная России U15 разгромила Сьерра-Леоне
25 октября
2
Азербайджан – Сьерра-Леоне: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Азербайджан – Сьерра-Леоне: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85
29 марта
Игрок сборной Сьерра-Леоне пропустил собственную свадьбу ради перехода в «Мальме»
2022.08.06 14:23
2
Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел
2022.01.20 20:58
Казахстан – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Казахстан – Коморские острова: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.53
30 марта
Коморские острова – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Замбия – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025
2025.12.26 19:20
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