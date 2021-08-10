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Лига конференций 2026/2027
Шахтер Караганда - Колос
Шахтер Караганда - Колос: обзор матча 10 августа 2021
Шахтер Караганда
10.08.2021, вторник, 17:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Колос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер Караганда - Колос
Пенальти не реализован!
А. Павловец
ГОЛ!
И. Граф
3:1
Пенальти не реализован!
В. Чурко
ГОЛ!
С. Букорац
2:1
ГОЛ!
А. Черноморец
1:1
ГОЛ!
Э. Рустемович
1:0
Пенальти не реализован!
А. Нуриев
106'
Замена
Т. Сакив
️️️️
О. Ильин
Замена
И. Умаев
️️️️
О. Омиртаев
106'
Желтая карточка
А. Ламанж
100'
97'
Замена
Е. Задоя
️️️️
А. Богданов
Замена
А. Ламанж
️️️️
Е. Кыбырай
89'
Замена
В. Хозин
️️️️
V. Mitošević
89'
88'
Замена
А. Нуриев
️️️️
Д. Костышин
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
M. Toshev
63'
Замена
П. Назаренко
️️️️
М. Габышев
60'
Замена
О. Омиртаев
️️️️
Е. Шикавка
60'
60'
Замена
В. Лысенко
️️️️
N. Sitchinava
Желтая карточка
С. Букорац
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
19
Михаил Габышев
ПЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
30
Игорь Шацкий
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
25
Стефан Букорац
ЦФ
44
Эдин Рустемович
ЦФ
0
A. Buyvolov
ЦФ
55
Иван Граф
ЦФ
55
Дэвид Мавутор
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Денис Костышин
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Шахтер Караганда
2
Владимир Хозин
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
10
Идрис Умаев
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
33
Абдель Ламанж
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
25
Матия Ром
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
1-1-5
19
Габышев
9
Шикавка
44
Рустемович
55
Мавутор
55
Граф
0
25
Букорац
3-3-4
23
Волынец
35
Золотов
22
Павловец
5
Черноморец
97
Ильин
14
Милько
90
Богданов
21
Новак
19
0
8
Костышин
19
2
Хозин
2
Хозин
19
19
Габышев
91
Назаренко
91
Назаренко
19
Габышев
Омиртаев
10
Умаев
10
Умаев
Омиртаев
9
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
9
9
Шикавка
19
Омиртаев
19
Омиртаев
9
Шикавка
14
Кыбырай
33
Ламанж
33
Ламанж
14
Кыбырай
90
Богданов
91
Задоя
91
Задоя
90
Богданов
8
Костышин
7
Нуриев
7
Нуриев
8
Костышин
97
Ильин
44
Сакив
44
Сакив
97
Ильин
0
7
Лысенко
7
Лысенко
0
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Колос
11
Иван Свиридов
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
30
Владимир Маханьков
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
25
Матия Ром
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
11
Иван Свиридов
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
25
Матия Ром
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Шахтер Караганда - Колос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
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