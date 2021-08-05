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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Колос - Шахтер Караганда
Колос - Шахтер Караганда: обзор матча 05 августа 2021
Колос
05.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Шахтер Караганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Колос - Шахтер Караганда
Замена
А. Нуриев
️️️️
Д. Костышин
83'
83'
Замена
А. Ламанж
️️️️
V. Mitošević
83'
Замена
Г. Наджарян
️️️️
Э. Рустемович
76'
Вторая желтая
Д. Атанаскоски
72'
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
Е. Шикавка
66'
Замена
Е. Кыбырай
️️️️
М. Габышев
66'
Замена
M. Toshev
️️️️
О. Омиртаев
61'
Желтая карточка
М. Габышев
59'
Желтая карточка
Д. Атанаскоски
Замена
О. Ильин
️️️️
В. Чурко
54'
Замена
N. Sitchinava
️️️️
В. Лысенко
54'
45'
+3
Желтая карточка
С. Букорац
Желтая карточка
А. Богданов
39'
37'
Желтая карточка
И. Граф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Денис Костышин
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Шахтер Караганда
19
Михаил Габышев
ПЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
55
Дэвид Мавутор
ЦФ
30
Игорь Шацкий
ЦФ
55
Иван Граф
ЦФ
0
A. Buyvolov
ЦФ
3
Давид Атанаскоски
ЦФ
44
Эдин Рустемович
ЦФ
25
Стефан Букорац
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
0
N. Sitchinava
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
Шахтер Караганда
2
Владимир Хозин
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
33
Абдель Ламанж
ЦФ
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
3-3-4
23
Волынец
90
Петров
5
Черноморец
35
Золотов
13
90
Богданов
91
Задоя
8
Костышин
7
Лысенко
19
11
Чурко
1-1-5
19
Габышев
9
Шикавка
3
Атанаскоски
19
Омиртаев
19
25
Букорац
44
Рустемович
11
Чурко
97
Ильин
97
Ильин
11
Чурко
8
Костышин
7
Нуриев
7
Нуриев
8
Костышин
7
Лысенко
0
0
7
Лысенко
19
33
Ламанж
33
Ламанж
19
19
Габышев
14
Кыбырай
14
Кыбырай
19
Габышев
44
Рустемович
19
Наджарян
19
Наджарян
44
Рустемович
9
Шикавка
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
9
Шикавка
19
Омиртаев
9
9
19
Омиртаев
Остались в запасе
Колос
Шахтер Караганда
30
Владимир Маханьков
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
44
Тарас Сакив
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
2
Владимир Хозин
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
44
Тарас Сакив
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
Остались в запасе
2
Владимир Хозин
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Евгений Свешников
Статистика матча Колос - Шахтер Караганда
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
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Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
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